Roma, ingoia droga per sfuggire a un controllo: muore 27enne

Un uomo di 27 anni, Marco Di Veglia, è morto dopo aver ingoiato alcune dosi di droga per sfuggire ad un controllo.

Il fatto è avvenuto in via Manfredonia, nel Quarticciolo, una delle piazze di spaccio più grandi Roma. Sul posto la guardia di finanza che stava effettuando un blitz antidroga nella piazza di spaccio conosciuta come 'la fontanella', tra via Manfredonia e via Ostuni. Il decesso sarebbe stato provocato dalla rottura degli ovuli di cocaina nello stomaco.