Danza: i fitness che ti mettono in ballo

07:00 - Muoversi in modo divertente, bruciando calorie e tonificando il corpo a ritmo di musica: la danza, oltre che forma d’arte e di espressione, è anche un’attività atletica di tutto rispetto. Richiede (o aiuta a trovare) un buon tono fisico, coordinazione, equilibrio e fiato; in cambio regala buon umore e allegria, offre piacevoli spunti di condivisione e, magari, ci aiuta a farci nuovi amici o addirittura a incontrare l’anima gemella, specie se scegliamo di dedicarci a balli che richiedono un compagno. Ecco allora le discipline più nuove e originali, da provare nelle palestre, nei centri fitness o nelle scuole di danza.

Le novità arrivano da Firenze, dove dal 26 febbraio al 1° marzo si svolge Danzainfiera, la grande kermesse dedicata all’arte di Tersicore. In occasione del decennale della manifestazione è stata allestita una speciale area con decine di lezioni gratuite per provare le nuove tendenze del momento sotto la guida di istruttori di fama internazionale. Le discipline sono molte e differenziate, per tutte le età e per tutti i gusti, da quelle più soft, per chi vuole rimanere in forma ma senza esagerare, a quelle più energiche per chi vuole bruciare calorie a ritmi elevatissimi.



BOOIAKA – Fonde latino, brasiliano, giamaicano, Hip Hop e Reggaeton in una vera miscela di stili. Il ritmo particolarmente intenso ne fa un’attività bruciagrassi divertente ed efficace.



BRAZUCA FITNESS – E’ un mix di danze afro e latine, passi della Capoeira e Maculele, e movimenti tipici della ginnastica, sui travolgenti ritmi brasiliani. E’ soprattutto molto divertente e un vero toccasana per l’umore.



NIA – E’ una tecnica di ispirazione olistica che parte dalle potenzialità del corpo e dello spirito di ciascuno. Permette di sviluppare il proprio ritmo e il proprio stile con la massima libertà seguendo la “Gioia del Movimento”. Nata oltre 30 anni fa negli Stati Uniti, porta in sé elementi di diverse parti del mondo: la concentrazione del Tai Chi, le posizioni dinamiche dello yoga, la grazia e la spontaneità della danza moderna e jazz, la carica del Taekwondoo e dell’Aikido.



LAMBAEROBICA – Un fitness che si esegue sui ritmi brasiliani e fa bruciare dalle 500 calorie in su a lezione in un vero concentrato di energia e di buon umore. Modella fianchi e gambe ed è quindi particolarmente adatta a chi vuole rimettere sotto controllo qualche curva un po‘ abbondante.



BALLA&BRUCIA – Questo divertente mix, unisce elementi tratti da oltre 25 balli diversi, tra cui flamenco, arabo, rock’n roll e cha cha cha. E‘, come dice il nome stesso, una disciplina scatenata e un ottimo brucia cellulite. I diversi balli hanno effetti differenti sul fisico: le danze latine rassodano i glutei e le gambe, la rumba brucia fino 900 calorie a lezione, mentre il tango migliora la postura.



JAZZERCISE – E‘ un progetto articolato su diversi piani pre-coreografati di allenamento. Il metodo si ispira alla danza jazz, ma contiene elementi di yoga, pilates e kickboxing, quindi coinvolge tutta la muscolatura e modella tutto io corpo. Fa acquisire fin dalle prime lezioni sicurezza corporea e aiuta a garantirsi un’ottima forma fisica in modo coinvolgente.



ZUMBA FITNESS – E’ ormai un classico: questa forma celeberrima di danza fitness non perde comunque di interesse e merita di essere provata. Si basa sull’alternanza di passi ad alta e bassa intensità e permette di bruciare calorie divertendosi tanto da non avvertire la fatica.



HOUSE2FIT – Come dice il nome stesso, è una contaminazione di House e il Fitness. Adatta a tutti.



AERODANCE- Rappresenta l’evoluzione “danzereccia“ dell’aerobica: insegna a trasformare i passi più efficaci del fitness in una coreografia di danza, con la fluidità tipica di quest’arte. I ritmi sono frenetici, secondo lo stile dei videoclip più scatenati, e piace soprattutto ai giovanissimi.



WELLDANCE - Ideata dall'étoile Raffaele Paganini e dalla ballerina e coreografa Annarosa Petri, è una disciplina certificata dalla “AID&A” - Associazione Insegnanti Danza. E’ la prima disciplina cardiovascolare, lipolitica e drenante, che unisce la danza classica, contemporanea, jazz ed hip hop con l'applicazione dei più efficaci schemi di allenamento fitness (super set, stripping, serie ripetute, ecce,). Brucia calorie, elimina i liquidi e insegna vere coreografie di danza.



FITBURLESQUE – Ci si allena strizzando l’occhio alle tecniche di seduzione. Si balla, ci si mantiene in forma e insieme si impara a sfruttare tutta la propria femminilità.