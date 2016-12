23 febbraio 2015 Danzainfiera 2015: Firenze invita a mettersi in ballo Il capoluogo toscano diventa capitale mondiale della danza con tanti spettacoli, personaggi da applaudire e lezioni da provare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:00 - La Fortezza da Basso di Firenze ospita, da giovedì 26 febbraio a lunedì 1 marzo, la decima edizione di Danzainfiera, il più grande evento internazionale dedicato alla danza e al ballo che in nove edizioni ha coinvolto oltre 1 milione di persone. Danzainfiera è il luogo d’incontro per tutti gli aspetti del settore danza: da quelli artistici, con gli spettacoli, a quelli didattici, con stage aperti a tutti, fino al settore commerciale, con la presenza di aziende di abbigliamento e accessori tecnici. I visitatori, professionisti o appassionati, trovano una vera e propria “dance experience”, con opportunità uniche di incontro e scambio.

Tra i numerosi ospiti segnaliamo che, ad aprire la manifestazione, giovedì 26 febbraio c’è l'étoile internazionale Alessandra Ferri, mentre venerdì 27 febbraio i riflettori sono puntati su Svetlana Zakharova, étoile al Bol'šoj di Mosca e alla Scala di Milano, pronta a raccontare al pubblico la sua carriera. Sabato 28, invece, spazio al mito di generazioni di ballerini: Carla Fracci.

Per la gioia del pubblico femminile sono attesi lo statuario Federico Bonelli, ballerino del Royal Ballet di Londra, e la coppia della danza classica italiana: il primo ballerino del San Carlo di Napoli Alessandro Macario e la talentuosa Anbeta Toromani. Tra i volti più amati della tv arrivano Rafael Amargo, il giudice di flamenco di Ballando con le Stelle e Francesco Mariottini, il professionista di Amici di Maria de Filippi.



Fiore all'occhiello di questa edizione sono le International Academies Open Days: audizioni di alto livello con cui gli aspiranti ballerini possono accedere a prestigiose accademie europee, con audizioni e borse di studio per i più talentuosi. Mentre per i più giovani che sognano di andare in tv, da non perdere le selezioni di "Junior Talent Lab", in cerca di talenti tra i 5 e i 16 anni.



Tra i numerosi spettacoli in calendario, segnaliamo: l'evento di apertura di giovedì, 10 e lode, il concorso Expression, uno dei più importanti in Europa, la sensualità del Burlesque Contes, i ritmi caraibici di Explosiva e le coreografie del Gala del sabato, che riserva uno spettacolo di grande impatto.



Si svolgono inoltre molte lezioni gratuite aperte al pubblico per cui cimentarsi in tutti i generi e stili, oltre a stage e workshop in compagnia dei migliori maestri del settore. Nell'area dedicata alla Street Dance si possono incontrare i più grandi performer e assistere alle sfide più entusiasmanti di hip hop e breakdance. L’area dance fitness è perfetta per provare le nuove tendenze come la Zumba, la Booiaka, la Brazuca fitness, la Nia, la Lambaerobica o il Balla&Brucia. La danza incontra anche la moda nel Dif Fashion Show: sono presenti i grandi marchi nella vasta area espositiva, dove scoprire le ultime novità.



Danzainfiera, in collaborazione con il Girotondo per il Meyer Onlus, lancia infine alcune iniziative benefiche per finanziare una raccolta fondi per l’ospedale pediatrico fiorentino Meyer : una mostra fotografica con le immagini più belle che ripercorrono i dieci anni della manifestazione.



Per maggiori informazioni visita il sito: www.danzainfiera.it

Per conoscere le previsioni meteo in tempo reale: www.meteo.it