La dieta che sgonfia la pancia

DA EVITARE - Gravidanze e sovrappeso possono aumentare i problemi di gonfiore addominale, tuttavia anche chi è magro può trovarsi a dover combattere contro la fastidiosa sensazione di una pancia gonfia e dolente. Il primo passo per un addome più piatto è eliminare, o ridurre al minimo, i cibi che aumentano l'effetto a palloncino: no a quantità eccessive di sale, alimenti conservati, bibite gassate e dolcificanti. Al posto dei prodotti industriali impara a preparare a casa bibite rinfrescanti. Per avere un tè dissetante e dal gusto naturale ti basta inserire due o tre bustine in una bottiglia d'acqua da lasciare in frigorifero per tutta la notte.



RIDUCI LO ZUCCHERO - Anziché lanciarsi sui dolcificanti, è preferibile ridurre l'apporto di zucchero cambiando le abitudini alimentali: inizia con il caffè amaro, in poco tempo ti abituerai a sapori nuovi, più naturali e meno dolci. Il chewing gum? Masticare gomme e caramelle, oltre all'apporto di zuccheri, può aumentare il gonfiore addominale. Evita di tenere sempre in borsa o a portata di mano pacchetti di caramelle e chewing gum: se dopo pranzo desideri avvertire il piacere di una bocca fresca e pulita tieni in borsa... spazzolino e dentifricio, pronti da usare in ogni occasione!



SGONFIARSI CON IL VEG - Usa la frutta e la verdura di stagione per aiutare l'organismo a disintossicarsi e sgonfiarsi. Via libera a insalate a base di radicchio, lattuga, finocchio, zucchine, dal potere drenante e diuretico. Per evitare la pancia gonfia non concludere il pasto con la frutta: meglio consumarla lontano dai pasti, per merenda o come spuntino di metà mattina. Centrifugati e frullati, ricchi di vitamine, sali minerali e acqua, drenano grazie alle proprietà diuretiche.



ATTENZIONE A COSA SCEGLI - Farine raffinate e lieviti possono avere una conseguenza diretta sul gonfiore addominale. Evita gli abusi: è importante seguire una dieta il più possibile varia e completa. Spesso si tende a esagerare con la pasta, facile e veloce da preparare: impara a alternare con farro, grano saraceno, miglio, quinoa e riso, facilmente digeribile e dall'alto potere saziante, in grado di influire positivamente sul funzionamento dell'intestino.



SIEDITI - Lo stress è negativo per il gonfiore addominale. Quando mangi, anche se è solo per un pranzo veloce, evita di divorare tutto in fretta, magari in piedi: ritaglia un momento tutto per te, anche solo cinque minuti, per sederti e affrontare il pasto con calma. Imparare a godere del piacere del cibo, masticare lentamente e assaporare ciò che si sta mangiando costituiscono variabili in grado di influenzare in maniera sensibile il benessere della pancia.



LA NATURA AIUTA - La tintura madre al carciofo, da prendere dopo i pasti, aiuta a digerire evitando la sensazione di gonfiore. Bardana, betulla e tarassaco possono contribuire a disintossicare e sgonfiare: prima di uscire di casa prepara una tisana da sorseggiare durante la giornata. Ricorda che per l'organismo è preferibile bere a piccoli sorsi in maniera costante, anziché finire tutto in poco tempo.



LA POSTURA CORRETTA - Quando cammini o ti trovi in posizione seduta cerca di mantenere una postura armonica: spalle in fuori e un portamento corretto permettono di acquisire un rapporto differente con il proprio corpo. Contrai gli addominali: non solo la palestra è il luogo dove farli lavorare. Quando vengono svolte sollecitando in maniera consapevole la muscolatura, anche le semplici azioni della vita quotidiana costituiscono un eccellente esercizio fisico.