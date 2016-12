Le strategie quotidiane per gambe belle e leggere

PARTI DALLA DIETA - Fritti, insaccati e dolci? Sì, ma il meno possibile: impara a sostituire i gusti che ami con alternative più salutari. Per esempio una coppetta di yogurt, cereali e due quadratini di cioccolato fondente sbriciolato possono sostituire il dessert riducendo l'apporto di zucchero senza rinunciare al gusto. Durante la giornata bevi molta acqua e non dimenticare di fare il pieno di vitamine, sali minerali e vitamina C che agisce da vasoprotettore. Anche il fumo crea danni alla circolazione, contribuisce all'aumento di cellulite e pelle a buccia d'arancia, peggiora la situazione legata a edemi e gonfiore.



A PIEDI PER IL MONDO - Le calze a compressione graduata possono svolgere un aiuto importante per chi soffre di insufficienza venosa. Scegli con attenzione le scarpe: devono essere comode e con un tacco di circa 4 centimetri, né alte, né del tutto piatte. Camminare in modo corretto è fondamentale per una buona circolazione, perché l'appoggio del piede al suolo favorisce il ritorno venoso. Usa le passeggiate come terapia quotidiana: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità camminare previene l'invecchiamento e aiuta a evitare malattie cardiache, depressione, disturbi circolatori, oltre a migliorare l'umore.



GLI SPORT CHE TI FANNO BENE - Iscriviti a un corso di acquagym o nuoto: fare attività fisica in acqua aiuta a drenare, sgonfia e rassoda, modellando le gambe con dolcezza. Per le commissioni quotidiane usa la bicicletta, che aiuta a restare in forma senza fatica e rende più forte la muscolatura delle gambe. Evita abiti stretti, jeans attillati e tessuti che non lasciano respirare la pelle: opta per cotone e lino. Quando fai sport porta con te una borraccia d'acqua, che nel corso della giornata potrai riempire con una tisana detox non zuccherata, ottima per disintossicare e sgonfiare.



ERBE PER LA CIRCOLAZIONE - Riduci e, dove puoi, evita il sale nelle pietanze: attenzione ai cibi pronti e agli alimenti in scatola, dove la concentrazione di sodio è più alta. Centella, ortica e betulla combattono la stasi venosa e aiutano a depurare l'organismo. È possibile aiutare la circolazione grazie all'utilizzo delle tinture madri: prima dei pasti usa il carciofo (da evitare durante l'allattamento e nel caso in cui sia stata asportata la cistifellea), che aiuta l'eliminazione dell'acido urico e disintossica il fegato.



STRATEGIE BENESSERE - Cerca di cambiare spesso posizione quando sei seduto. Per evitare il ristagno della circolazione negli arti inferiori puoi utilizzare un gradino o un sostegno come step dove sgranchire le gambe. Ogni giorno a fine giornata dedica venti minuti per un pediluvio e aggiungi un po' di stretching, ottimo per eliminare le tensioni muscolari. Un calore eccessivo va a danno della circolazione, al contrario l'alternanza di getti caldi e freddi costituisce uno sbalzo termico benefico per il microcircolo. Aggiungi all'acqua del pediluvio qualche cucchiaio di bicarbonato, un ramo di rosmarino e qualche goccia di olio essenziale di tea tree o lavanda, antibatterico e rilassante. Una carezza riposante in grado di ridare alle gambe leggerezza e una piacevole sensazione di vitalità.