Come avere pancia piatta e addominali scolpiti in quattro semplici mosse

07:00 - L’inverno, ormai alle spalle, ha lasciato un brutto ricordo sul tuo girovita: la pancetta, frutto di tante sere passate sul divano e del junk food. Ora però devi fare i conti con la prova costume e se impegnarti nei classici addominali non fa per te, non devi però sentirti condannata a portare una taglia in più: la soluzione c’è. Esistono esercizi studiati per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

I movimenti che ti consigliamo trasformano il corpo in leva, andando a sollecitare i muscoli addominali senza farti sudare né spendere una fortuna in personal trainer.



Esercizio 1 - Posizionati con le gambe leggermente più aperte rispetto alla larghezza delle braccia. Piegati, ruota il torso da una parte, porta il gomito destro verso il ginocchio destro e nel frattempo sposta l’altro braccio fino a raggiungere la testa. Ritorna poi in posizione di partenza e svolgi l’esercizio allo stesso modo con il lato sinistro del corpo. Se vuoi rendere più efficace l’allenamento, utilizza dei piccoli manubri, anche delle comuni bottigliette d’acqua vanno benissimo.



Esercizio 2 - Distenditi sul tappetino a pancia in su, le braccia allungate dietro di te con il dorso delle mani appoggiato sul pavimento. Ruota in avanti il braccio sinistro come se stessi nuotando, solleva poi il busto portando il ginocchio destro contro di esso. Torna alla posizione iniziale, quindi riparti con l’altra gamba per dieci ripetizioni.



Esercizio 3 - Con le gambe divaricate e le punte dei piedi rivolte verso l’esterno, solleva le braccia (dovranno essere parallele alle orecchie) con i palmi delle mani rivolti l’uno verso l’altro. Con un movimento controllato piegati prima da un lato e poi dall’altro, l’angolo d’inclinazione dovrà essere di circa 45°. Ricordati, in questo esercizio, è importante mantere la schiena dritta.



Esercizio 4 - Stenditi sul tappetino, le braccia lungo i fianchi con i palmi delle mani rivolti verso l’alto. Solleva la testa verso il petto tenendo il mento abbassato, le braccia e le spalle dovranno essere sollevate dal pavimento di qualche centimetro. Solleva i piedi di circa 30 centimetri tenendo le punte rivolte verso l’esterno e, alternativamente, incrocia le gambe, porterai prima il piede destro sul sinistro e, poi, il sinistro sul destro. Per la tua sicurezza cerca di non scaricare il movimento sulla cervicale e concentralo, invece, sull’addome. Per avere addominali scolpiti impegnati a fare 20 ripetizioni, in poco tempo potrai dire addio alla pancetta.