Lo zenzero per eliminare le macchie della pelle

La radice si può consumare sia fresco in decotto o a fettine, oppure in polvere sulle pietanze o aggiunta al tè. Dunque, assumere regolarmente zenzero può aiutare, con uso topico, a rendere la pelle più sana e curata, ingerendolo, sempre in dosi minime e consigliate dagli esperti, a perdere peso. Ecco perché viene spesso utilizzato in cosmesi, per creme e lozioni per la cura della nostra pelle. Ci sono gli olii essenziali che possono essere aggiunti (1 o 2 gocce al massimo) alle creme che si usano quotidianamente. O si possono fare vere e proprie maschere fai da te, favolose per chi soffre di acne. Basterà riporre in una ciotola un cucchiaio di radice di zenzero grattugiato, un cucchiaio di miele, un po' di yogurt naturale e un cucchiaio di succo di un'arancia.

Mescolare e mettere il composto sul viso, e tenere in posa per almeno 10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Lo zenzero, può essere usato anche al naturale: tagliare una fetta di zenzero fresco e metterla sulla pelle, passarla delicatamente, dove sono presenti eventuali segni o cicatrici. Due o tre volte al giorno e ogni volta utilizzare una fetta fresca, o meglio, appena tagliata. In questo modo le cicatrici possono manifestare un miglioramento in un arco di tempo che va da 6 a 13 settimane. Attenzione, però, a eventuali arrossamenti della pelle. Infatti, a causa della caratteristica dello zenzero di riscaldamento naturale, si può notare un leggero bruciore. Se è eccessivo interrompere immediatamente l'uso.