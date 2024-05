Israele, "Intesa in una settimana oppure entriamo a Rafah" | Hamas: "Oggi una nostra delegazione sarà a Il Cairo"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 211.

Hamas ha fatto sapere che oggi una sua delegazione sarà a Il Cairo per proseguire nei colloqui per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco. Ma Israele preme e lancia un ultimatum: "Intesa in una settimana o entriamo a Rafah". I miliziani: "Netanyahu mira a far fallire le chance di tregua". Erdogan blocca l'import-export con Tel Aviv che accusa: "Comportamento da dittatore". E il presidente turco replica: "Dovevamo farlo".