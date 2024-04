Israele-Hamas, giorno 206 di guerra: le notizie in diretta

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 206.

Nuovo attacco aereo di Israele sul centro della Striscia. In precedenza Hamas aveva diffuso un video che mostra due ostaggi a Gaza. L'Unrwa: "Israele prepara operazione su larga scala a Rafah". Il ministro israeliano Katz afferma che, se lo Stato ebraico dovesse raggiungere un accordo coi fondamentalisti per il rilascio degli ostaggi, sospenderebbe l'annunciata operazione di terra nel sud della Striscia. E il ministro Gantz spiega: "Il ritorno degli ostaggi è più importante dell'operazione militare". Hamas avverte: "Lunedì la risposta all'ultima proposta di Israele per trovare un accordo sugli ostaggi". Tuttavia un alto funzionario di Hamas ha detto che il gruppo palestinese "non ha grossi problemi" con l'ultima proposta di Israele ed Egitto per un cessate il fuoco a Gaza. "Telefonata Biden-Netanyahu: il presidente Usa ribadisce "la sua posizione su Rafah".