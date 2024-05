Oroscopo: il Sesso e le Stelle di maggio 

Marte in Ariete porterà energia, intraprendenza, azione, calore e passione. Venere in Toro, invece, alimenterà la sensualità, il potere di seduzione, l’amore per i piaceri della vita e il godimento. Soltanto nell’ultima settimana del mese Venere sarà in Gemelli e inserirà qualche nota giocosa nelle relazioni sentimentali. Tutti i Segni avranno modo di riscoprirsi innamorati o invaghiti di qualcuno. Scopriamo cosa riservano le Stelle ai Lui e Lei dello Zodiaco !

L’Oroscopo del sesso promette un mese di maggio molto interessante per quel che riguarda la sfera dell’ eros e del sesso: sia Marte che Venere transiteranno per tutto il mese, o quasi, nei Segni in cui esprimono al meglio le loro qualità.

ARIETE – LUI - Con Marte al tuo fianco, puoi seriamente vivere una vita sessuale e amorosa piena di avventure e romanticismo, dove ogni giorno è un'opportunità per creare ricordi indelebili e momenti indimenticabili con la tua compagna di sempre o con una nuova amante che è riuscita a sedurti con la sua bellezza. Sarà un mese indimenticabile.

LEI - Marte nel tuo Segno per tutto il mese potrebbe immergerti in una relazione passionale e travolgente, dove il fuoco dell'amore arde brillante e intenso, avvolgendoti in un vortice di emozioni ardenti e desiderio insaziabile. Vivrai momenti indimenticabili in compagnia di un partner che ti farà sentire desiderata come mai nella tua vita.



TORO – LUI - Con Venere al tuo fianco potrai sperimentare un legame profondo e spirituale con la tua compagna, dove la tua anima si fonde con la sua in un'unione sacra e incommensurabile che ti riempie di serenità e pace interiore. Marte ti ricorda di non nascondere eventuali debolezze fisiche. Lei sarebbe felice di potersi prendere cura di te.

LEI - Venere nel tuo Segno per quasi tutto il mese ti coinvolgerà in una relazione appassionata e avventurosa, dove ogni bacio è carico di desiderio e ogni carezza ti trasporta in un mondo di emozioni intense e travolgenti. Non ci sarà modo di lamentarsi perché ti sentirai costantemente desiderata da un partner a cui ti affezionerai tanto.

GEMELLI – LUI - Con Venere nel dodicesimo campo potresti trovare gioia e appagamento nel prenderti cura degli altri, mostrando il tuo amore e la tua generosità attraverso piccoli gesti di gentilezza e compassione. Plutone in Acquario accenderà le tue fantasie più bizzarre e ti suggerirà di trascorrere una serata bollente con una partner straniera.

LEI - Alcune volte potresti sentirti confusa o incerta riguardo ai tuoi sentimenti e alle tue emozioni, ma sappi che è normale esplorare e sperimentare diverse sfumature dell'amore e della sessualità finché non trovi ciò che ti rende veramente felice e appagata. A fine mese Venere nel tuo Segno ti ricorderà che anche i miracoli sono sempre possibili.



CANCRO – LUI - Con Marte dissonante per tutto il mese potresti trovarti in una fase di riflessione e introspezione, esplorando il profondo mondo della tua psiche e dei tuoi desideri più profondi, alla ricerca di una connessione autentica e significativa con te stesso prima che con la tua compagna. Un’amica riuscirà a sedurti ugualmente.

LEI - Questo mese potresti sentirti in equilibrio precario, oscillando tra momenti di felicità e momenti di tristezza, di gioia e di dolore, ma ricorda che ogni emozione che provi fa parte dell'esperienza umana e ti aiuta a crescere e a evolvere come individuo. Venere suggerirà di sperimentare qualcosa di nuovo e di bizzarro nella sfera dell’eros.



LEONE - LUI - Con Marte in Ariete per tutto il mese, potresti ritrovarti in una fase in cui esplorerai la tua sessualità con curiosità e consapevolezza, aprendoti a nuove esperienze e approfondendo la tua comprensione di te stesso e dei tuoi desideri. Plutone in opposizione potrebbe però portare delle fantasie molto complesse da realizzare. Sii concreto.

LEI - Con Venere dissonante per gran parte del mese, potresti sentirti insicura o vulnerabile nei confronti dell'amore e della sessualità, ma ricorda che sei degna di amore e di essere desiderata esattamente come sei, con tutte le tue imperfezioni e i tuoi difetti. Marte in Ariete promette di accontentare alcuni desideri che hai sempre portato con te.



VERGINE – LUI - Questo mese potresti ritrovarti a riflettere sul passato e a guardare con speranza al futuro, consapevole che ogni esperienza d'amore e di sessualità che hai vissuto ha contribuito a plasmare la persona straordinaria che sei oggi. Venere ti regalerà momenti di condivisione e complicità col partner. Potreste sperimentare qualcosa di nuovo.

LEI - Con Venere favorevole per gran parte del mese potresti vivere una fase di rinnovamento e crescita personale, dove l'amore per te stessa sarà al centro della tua vita e ti permetterà di affermarti pienamente e di abbracciare la tua sensualità in modo autentico. Nell’ultima settimana del mese potresti rimanere delusa dal comportamento del partner.

BILANCIA – LUI - Forse stai attraversando una fase di riposo e ricarica, dove dedichi il tuo tempo a pratiche di auto-cura e benessere che nutrono il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito, preparandoti per nuove avventure e sfide che ti aspettano. Marte in opposizione porterà un calo del desiderio che si riaccenderà probabilmente con Venere in Gemelli a fine mese.

LEI - Con Marte dissonante per tutto il mese potresti sentirti confusa o incerta riguardo alla tua sessualità e alle tue preferenze, ma sappi che è normale esplorare e sperimentare diversi aspetti della tua identità sessuale fino a trovare ciò che ti rende veramente felice e appagata. Venere a fine mese ti regalerà momenti di tenerezza col partner.



SCORPIONE – LUI - Se sei single, non è detto che Venere ti spinga tra le braccia di qualcuno e potresti trovare conforto e felicità nella tua indipendenza e libertà, godendoti il tuo tempo per te stesso e sfruttando l’opportunità per esplorare nuovi interessi e passioni. Marte in Ariete potrebbe far nascere un’attrazione speciale nell’ambiente lavorativo.

LEI - Con Venere in Toro per quasi tutto il mese, potresti sentirti confusa o indecisa riguardo alla direzione della tua relazione o dei tuoi sentimenti, ma sappi che è normale attraversare momenti di incertezza e dubbi mentre navighi le acque turbolente dell'amore e della passione. A fine mese potresti finire nuovamente a letto con un tuo ex.



SAGITTARIO – LUI - Con Marte favorevole per tutto il mese, non dovresti escludere di poter trovare gioia e appagamento nel condividere la tua vita con il tuo partner, costruendo insieme un futuro luminoso e promettente fatto di sogni condivisi e obiettivi comuni. La sfera dell’eros sarà molto soddisfacente, ma a fine mese potrebbero esserci degli imprevisti.

LEI - Con Venere nel sesto campo potresti trovare conforto e gioia nelle piccole cose della vita quotidiana, come un abbraccio caldo o una risata con gli amici, che ti riempiono di gratitudine e ti fanno sentire amata e apprezzata. Più che in amore, ti sentirai realizzata nel sesso perché Marte ti regalerà serate a luci rosse in cui esaudire i tuoi sogni.



CAPRICORNO – LUI - Con Venere in Toro per gran parte del mese, potresti trovare gioia e appagamento nel condividere la tua vita con la tua partner, costruendo insieme un futuro luminoso e pieno di speranza, fatto di sogni condivisi e progetti comuni. Marte in Ariete, però, non farà mancare ostacoli e il desiderio calerà nelle convivenze di lunga data.

LEI - Se fossi coinvolta in una relazione a lungo termine, con Venere in Toro potresti sperimentare una profonda intimità emotiva e fisica con il tuo partner, con cui condividi una connessione profonda e un legame indissolubile che supera le sfide e le difficoltà. Marte dissonante non garantisce performances da urlo perché non sempre sarai in forma.



ACQUARIO – LUI - Con Marte in Ariete per tutto il mese, potresti trovarti in una fase di esplorazione e scoperta, dove ogni nuovo incontro e ogni nuova esperienza ti apre a un mondo di possibilità e ti arricchisce di nuove prospettive e conoscenze. Venere forse non ti farà innamorare seriamente, ma le avventure amorose non mancheranno di certo.

LEI - Questo mese potresti sentirti in bilico tra desideri contrastanti e ambigui, incerta sulle tue scelte e sulle direzioni da prendere nella tua vita amorosa e sessuale, ma ricorda che sei sempre la protagonista della tua storia e hai il potere di scegliere il tuo cammino con coraggio e determinazione. A fine mese potresti innamorarti davvero!



PESCI – LUI - Forse stai vivendo una fase di trasformazione e crescita, dove incontri nuove persone e ti avventuri in nuove relazioni che ti spingono al di là dei tuoi limiti e ti aiutano a scoprire nuove parti di te. Venere ti suggerirà di dare maggior importanza alla relazione con una donna che hai incontrato sui social network. Ti potrebbe sorprendere.

LEI - Con Venere in Toro potresti trovarti in una fase di consolidamento e stabilizzazione, dove la tua relazione è caratterizzata da una solida base di fiducia, rispetto reciproco e impegno duraturo che ti offre sicurezza e tranquillità emotiva. Marte ti farà sentire a tuo agio con un partner che ti farà sentire coccolata e protetta anche fisicamente.