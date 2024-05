Miami, studente italiano arrestato in maniera violenta: "incaprettato" per 13 minuti dalla polizia

Dopo averlo portato in centrale, quattro agenti hanno sottoposto il 25enne Matteo Falcinelli al cosiddetto "hogtie restraint": piedi legati con una cinghia alle manette dietro la schiena

Il giovane, originario di Spoleto, sarebbe stato sbattuto a terra con il volto premuto sull'asfalto e poi portato in carcere. Una volta in una cella di transito, alla stazione di polizia di North Miami Beach, quattro agenti lo avrebbero incaprettato sottoponendolo al cosiddetto "hogtie restraint" : con una cinghia, i poliziotti hanno legato i piedi di Falcinelli alle manette dietro la schiena , tirando per 13 minuti.

Uno studente italiano di 25 anni, Matteo Falcinelli , è stato arrestato a Miami in maniera particolarmente violenta.

Come riportato da Quotidiano Nazionale, il 25enne italiano si trova negli Stati Uniti per frequentare un Master alla Florida International University (al Biscayne Bay Campus). L'episodio risale alla notte tra il 24 e il 25 febbraio, ma la famiglia di Matteo ha voluto denunciare solo ora, dopo che il giovane ha accettato il programma disposto dal giudice. Le scene di violenza sono state riprese dalle bodycam indossate dagli agenti, compresa quella all'interno della stazione di polizia, che il legale americano del giovane è riuscito a ottenere dalla procura solo il 12 aprile nell'ambito del processo, di fatto terminato con l'ammissione al "Pretrail intervention", una sorta di programma rieducativo. Terminato il programma, il giudice farà decadere i quattro capi di imputazione per resistenza a pubblico ufficiale, opposizione all'arresto senza violenza e violazione di domicilio.