Tea Tree Oil, l'olio che fa miracoli

Il Tea Tree Oil è un olio essenziale che si estrae da una pianta chiamata Malaleuca Altemifolia, conosciuta anche come come pianta del Tè o tea tree. Lo si trova in erboristeria: ha una profumazione molto intensa e quindi è meglio mescolarlo con un olio più delicato, per esempio all'aroma di agrumi o al profumo di lavanda. Le proprietà del Tea Tree Oil sono davvero tante, vediamo insieme le principali.



Per la cura personale - E' un ottimo amico di chi ha la pelle grassa ed è l'antibatterico ideale per contrastare la formazione di acne e brufoli: bastano poche gocce sulla parte infiammata per ridurre il rossore. Qualche goccia di olio è utile anche per la pelle irritata da una depilazione un po' aggressiva: basta mescolare il tea tree oil con l'olio di calendula e tamponare la zona interessata. Diluito in acqua può essere utilizzato per gargarismi contro afte, stomatiti, infiammazioni del cavo orale e herpes. Può risultare utile come coadiuvante nei casi di pruriti cutanei, arrossamenti e irritazioni dovuti ad agenti esterni, per gli eritemi solari in estate e, in inverno, per proteggere la pelle dall'agressione del freddo.



Per capelli sani e lucenti - Per combattere la forfora e mantenere i capelli più puliti basta aggiungere poche gocce di Tea Tree Oil al vostro shampoo preferito. Quest'olio essenziale, infatti, ha un' azione astringente sul cuoio capelluto, ed è efficace anche per i capelli grassi.



Per una casa sana e pulita - Si può aggiungere all'acqua con cui si puliscono i pavimenti: bastano 15 gocce d'olio aggiunte a un secchio di acqua calda, mescolata con mezzo bicchiere di bicarbonato. La stessa miscela può essere usata per disinfettare anche le maniglie, le finestre, i mobili e il tavolo della cucina. Con sole 10 gocce, invece, si sterilizza tutto il bucato.