Rimedi naturali: come usare l'aloe vera

PIANTA ANTICA - Sai che già Cristoforo Colombo nei suoi diari citava l'aloe come panacea per i numerosi mali che affliggevano i naviganti durante le traversate? Sembra che la regina egizia Nefertiti ne usasse il gel per idratante la pelle, mentre in Grecia questa pianta dalle numerose virtù veniva utilizzata come disinfettante del cavo orale. L'aloe vera presenta lunghe foglie carnose di colore verde intenso con spine lungo i lati: aprendo lo stelo si trova il gel, un liquido trasparente ottimo da utilizzare anche nell'immediato se si ha la fortuna di avere la pianta in casa.



CONTRO LE USTIONI - Alla fine degli anni Cinquanta grazie al farmacista texano Bill Coats si iniziò a mettere a punto un metodo capace di ovviare ai problemi di ossidazione dovuti all'uso differito nel tempo: l'aloe iniziò allora a essere commercializzata e il governo degli Stati Uniti la impiegò nel trattamento delle ustioni sottolineandone il potere curativo. Bruciatura ai fornelli? Se hai una pianta d'aloe vera in casa utilizza un paio di forbici per tagliare una striscia sottile della punta di una foglia, poi picchiettala sull'area dolorante, darà un sollievo immediato.



PUNTURE DI INSETTI - Oltre che per le bruciature domestiche, il gel di aloe vera costituisce un sollievo per le punture di zanzare e insetti, oltre che, ovviamente, in caso di scottature dovute al sole. In commercio oggi si trovano molti prodotti a base di aloe, ma attenzione a verificarne l'effettiva presenza: nella maggior parte delle creme la percentuale è minima. Ottime le formule con gel di aloe vera puro al 99%: si presentano come gel trasparenti, talvolta combinati con tea tree oil, che ha proprietà antibatteriche e disinfettanti.



EFFETTO LIFTING - Metti una quantità di gel sulla mano e aggiungi due gocce di un olio naturale a tua scelta, per esempio avocado, riso o lino, altamente nutrienti e leggeri, adatti anche per la pelle del viso. Massaggia con dolcezza sulla pelle pulita ed ecco un trattamento idratante per l'epidermide semplice ma di grande efficacia, in grado di rinfrescare e aiutare anche la delicatissima parte del contorno occhi. Grazie all'effetto tensore sentirai la pelle liscia e rilassata, una cura perfetta per reidratare il corpo dopo una giornata all'aperto.



DEPURATIVO NATURALE - In molti casi il gel d'aloe vera viene utilizzato anche nel post operatorio per disintossicare l'organismo dagli effetti dell'anestesia e dopo un uso frequente di medicinali. L'aloe possiede un effetto lassativo: in erboristeria e nei negozi di prodotti naturali puoi trovare bevande a base di succo d'aloe da assumere nel corso della giornata in dosi specifiche. Un'indagine condotta nel Regno Unito ha riscontrato gli effetti benefici di questa pianta sui pazienti affetti da colite ulcerosa, evidenziando sensibili miglioramenti già a quattro settimane dall'inizio della cura.



SEMPRE IN BORSA - Attenzione a verificare la presenza di aloina, principio attivo presente nella pianta: questa sostanza si è dimostrata essere irritante per la mucosa intestinale, tuttavia oggi gran parte dei prodotti ne sono privi. Quando scegliamo un prodotto di qualità, il più possibile naturale, gli effetti sono immediati. L'aloe rinfresca e idrata, aiuta a depurare l'organismo dalle tossine, è un sollievo anche per la pelle più sensibile. Inoltre, grazie all'azione antinfiammatoria, calma e ostacola la crescita di funghi e batteri, dando sollievo al prurito. Un vero e proprio trattamento benessere da portare sempre in borsa.