Come camminare con i tacchi alti: la guida pratica

«A volte, al momento di girare i primi piani, il regista mi dice che se preferisco posso togliermi i tacchi, perché tanto i piedi non si vedono… Non l'ho mai fatto: l'espressione di una donna con i tacchi è diversa da una che invece li ha tolti» spiega eloquentemente Sarah Jessica Parker, ovvero Carrie Bradshaw della celebre serie tv Sex and the City. Chi ama indossarli può confermare: i tacchi alti aiutano a sentirsi più sexy e sicure di se stesse. Un aiuto per l'autostima che, tuttavia, necessita di una strategia: così si potrà evitare lo stress godendosi al massimo le calzature preferite.

LA SPAZZATURA... IN TACCHI - La prima regola da tenere a mente? È tutta questione di esercizio. Le donne che sanno stare per ore su trampoli vertiginosi, nella quasi totalità dei casi, amano così tanto i tacchi da averne fatto una missione. Equilibrio e postura migliorano con il tempo e l'allenamento, soprattutto se eviti di giudicare ogni tua mossa e ti lasci semplicemente trasportare dalla sensazione che la scarpa ti dà. Se non hai indossato mai i tacchi... prova! All'inizio puoi fare un giro nel corridoio o avanti e indietro per la casa, poi avventurati per strada, per esempio mentre esci a buttare la spazzatura. Usali per piccoli tragitti, che con l'abitudine potrai rendere più lunghi.



A PICCOLI PASSI - Mai fare il passo più lungo della gamba, recita il proverbio. Quando indossi un paio di tacchi dimentica la fretta e goditi l'andatura sensuale: muovere i fianchi dondolandoti dolcemente ti aiuterà a essere disinvolta e avere una camminata più fluida. È il bacino il centro del movimento.



REGOLE PER L'ACQUISTO - Ogni scarpa è diversa. Prima dell'acquisto valuta con cura il modello che ha destato la tua attenzione. L'estetica non è l'unico fattore importante, perché altrettanto fondamentale è la maniera, unicamente tua e personale, in cui quel paio di calzature ti fa sentire. La morbida stoffa dell'interno, il materiale con cui è costruita, il tipo di tacco (non solo quanto è alto!), l'attenzione per le cuciture e i dettagli possono rendere questo oggetto un accessorio infernale o far scatenare l'amore a prima vista.



DITA IN LIBERTÀ - Scegli un paio di scarpe coi tacchi che siano del tuo numero e comode. Se già mentre le provi avverti un leggero dolore alle dita, prova a immaginare dopo un'intera serata: meglio puntare subito su un altro modello. Le dita non devono risultare eccessivamente schiacciate fra loro, segnale che la scarpa è troppo piccola, né scivolare in avanti, caso che si verifica quando la calzatura è troppo grande.



MEGLIO IL PLATEAU - Ricorda che i tacchi larghi e le zeppe ti aiutano a camminare mantenendo l’equilibrio. Negli ultimi anni sembra essersi affermato il plateau che, nonostante l'apparenza, aiuta le donne che amano i tacchi alti perché distribuisce la pressione non solo sulla pianta. Grazie a questa speciale suola il livello fra avampiede e retropiede infatti diminuisce, con tuo grande sollievo. Decisamente più difficile è camminare con i tacchi a spillo, che minano il senso d'equilibrio a causa di una verticalità precaria sempre a rischio sbilanciamento.



QUESTIONE DI EQUILIBRIO - I tacchi impongono un cambiamento nella normale andatura. Evita di sbilanciarti in avanti affondando sul ginocchio o finirai per sbattere con la pianta del piede sul suolo. Tieni a mente che non è il piede a dettare il ritmo, ma il tuo bacino. La vecchia regola della nonna vale ancora: petto in fuori, schiena diritta e testa alta. Passo dopo passo acquisterai sicurezza, disinvoltura e un nuovo modo per scoprire il tuo lato più sexy.