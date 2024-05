Premierato, Meloni: "Per me è un rischio ma va colta l'occasione"

Giorgia Meloni ha definito "un rischio" la riforma del premierato.

Questo è un governo solido o stabile, non ne avrei bisogno. Ma se non cogliessi questa occasione non sarei in pace con la mia coscienza", ha detto. "Non si è mai riusciti a fare passi in avanti e a trovare soluzioni, forse per la tendenza della politica di guardare all'interesse di parte", ha aggiunto il presidente del Consiglio.