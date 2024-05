Andrea Favero, accusato dell'omicidio della compagna Giada Zanola, resta in carcere per omicidio volontario aggravato. Il 39enne, fermato dalla polizia di Padova, si è avvalso davanti al gip della facoltà di non rispondere. Il giudice, nell'interrogatorio di garanzia, non ha convalidato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, ritenendo non vi siano i presupposti del pericolo di fuga. Tuttavia ha accolto il restante impianto accusatorio della procura, ritenendo sussistano "gravi, precisi e concordanti" indizi di colpevolezza emettendo così una nuova ordinanza di custodia cautelare.