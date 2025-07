Omicidio Martina Scialdone, ridotta a 24 anni in appello la pena all'ex

Scende a 24 anni e 8 mesi in appello la pena per l'uomo condannato per l'omicidio di Martina Scialdone. In primo grado per Costantino Bonaiuti, ingegnere ed ex della vittima, il tribunale aveva stabilito l'ergastolo. La donna, di professione avvocato, era stata uccisa dal suo ex con un colpo di pistola a Roma il 13 gennaio 2023, fuori da un ristorante nella zona dell'Appio Latino. In secondo grado i giudici della Corte d'assise d'appello di Roma hanno escluso l'aggravante della premeditazione.