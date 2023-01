Roma, 35enne uccisa davanti a un ristorante: arrestato l'ex compagno | Una vicina: "Martina aveva paura"

L'episodio è avvenuto davanti a un ristorante di via Amelia, nel quartiere di Appio Latino. La donna, un'avvocatessa, Martina Scialdone , è stata raggiunta da Costantino Bonaiuti , 61 anni. I due hanno cominciato a discutere animatamente dentro il locale poi, all'esterno, l'uomo ha sparato da distanza ravvicinata. Poi si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato a Fidene. Per gli inquirenti il movente sarebbe la gelosia. "Martina voleva rompere, aveva paura", la testimonianza di una vicina di casa della vittima.

Tenta la fuga: preso I soccorsi, subito allertati tramite il 112, sono arrivati tempestivamente. L'ex della donna ha tentato la fuga ma è stato subito raggiunto dalle volanti della polizia, che l'hanno fermato a Fidene, nel quadrante della periferia nord di Roma. L'uomo è una guardia giurata e un sindacalista.



La ricostruzione - Una volta arrivato nel locale l'ex fidanzato, Costantino Bonaiuti, 61 anni, i due avrebbero iniziato un'animata discussione. Tanto forte che la donna si sarebbe rifugiata in bagno. Secondo un'altra ricostruzione, ancora da verificare, sarebbe stato direttamente il titolare del ristorante a "invitare" la coppia a uscire, forse per evitare di far arrecare disturbare gli altri clienti. Poco dopo, l'omicidio.



"Martina aveva paura" "Martina Scialdone era una brava ragazza, aveva studiato, era diventata avvocato ed era tanto apprezzata". E' questo il ricordo di Marita, vicina di casa della 35enne uccisa dall'ex compagno nella notte a Roma. "La madre aveva da poco perso il marito per un male, non se lo meritava - ha aggiunto - . Martina l'ho vista nascere, della sua storia d'amore erano tutti scontenti. Lei era andata anche dallo psicologo e voleva rompere e aveva paura. Nel ristorante dov'è stata uccisa si era chiusa in bagno per proteggersi, poi la tragedia.

Martina Scialdone si occupava anche di donne maltrattate - "Martina si occupava di separazione e divorzi e quindi in questo ambito si trovava spesso anche di fronte casi di maltrattamenti da parte di compagni e mariti. Era un argomento che conosceva dal punto di vista professionale". E' il ricordo dell'avvocato Giulio Micioni, collega di Martina Scialdone, la 35enne uccisa a Roma dal suo ex ieri sera. "Nessuno si aspettava un cosa del genere, personalmente non sapevo di questa sua relazione. Siamo sconvolti, ci eravamo visti ieri e sembrava come sempre serena. Era sempre sorridente", ricorda Micioni, che fa parte dello stesso studio legale dove lavorava Martina.

Il secondo femminicidio del 2023 Con Martina Scialdone sono due le donne uccise dai loro mariti, compagni o famigliari nei primi 14 giorni del 2023. Il 4 gennaio a Pontedecimo di Genova è stata uccisa la 23enne Giulia Donato. Il corpo della ragazza e dell'ex compagno Andrea Incorvaia, guardia giurata 32enne, sono stati trovati nell'abitazione della giovane a Pontedecimo, quartiere periferico di Genova, nel tardo pomeriggio.

Anche il 2022 è stato segnato dai femminicidi: 120 le donne uccise, di cui l'ultima in ordine temporale il 24 dicembre. Una scia di sangue che non accenna a fermarsi.