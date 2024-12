Omicidio Martina Scialdone, condanna all'ergastolo per l'ex

Dopo la sentenza la madre e il fratello di Martina Scialdone si sono abbracciati e hanno pianto. In aula presenti sia gli amici della vittima che i parenti dell'imputato. "E' andata come volevamo e speravamo. Timore c'è sempre sui verdetti ma giustizia è stata fatta. Martina non tornerà, una vita è stata spezzata. C'è la sofferenza di tante famiglie, anche quella dell'assassino. Non ci sono vincitori o vinti", hanno detto la madre e il fratello della vittima.