Spagna, arrestato per aver ucciso la compagna e il figlio di 2 anni

Un uomo di 35 anni è stato arrestato in Spagna, ad Algemesí (Valencia), con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di 42 anni, e il figlio, di poco più di due anni. Lo riferiscono i media locali spiegando che la polizia sta indagando per chiarire la dinamica. Sembra comunque che si tratti di un delitto legato alla violenza di genere. La donna era venezuelana mentre il compagno è colombiano: i due, secondo quanto racconta una parente della vittima, vivevano in Spagna da alcuni anni.