Il primo centro antiviolenza in Italia compie 40 anni, la presidente a Tgcom24: "Non solo un servizio, vogliamo essere attrici di cambiamento"

Per fare questo, è stato necessario costruire "una rete di relazioni con tutti i contesti che potevano dare una mano: giustizia, servizi sociali, forze dell'ordine, medicina, aziende, università, altre associazioni sempre tenendo il progetto della donna al centro. Abbiamo creato una metodologia dell'accoglienza che si basa sulla relazione di fiducia con la donna, di affidamento, ma di rispetto profondo di quelle che erano, e sono, le sue volontà". Una ricerca di contatti e collaborazione messa in campo fin dai primissimi anni di vita del centro: "Era un mondo molto aperto, non facevamo le cose al chiuso o in segreto, anzi quando abbiamo aperto la prima casa rifugio, abbiamo chiesto alla Pubblica Amministrazione, al Comune, alla Provincia e alla Regione di dare il loro sostegno economico, perché è una questione sociale di cui non possiamo occuparci solo noi privatamente. Anzi, forse la nostra attività era accolta con più attenzione, riguardando indietro trovo che allora vi era un interesse e buona volontà a impegnarsi dell'istituzione più di quanto non trovi adesso. Forse perché era proprio una novità e c'era un sorpreso e genuino interesse. Oggi, da parte dell'istituzione c'è una volontà di intervenire, ma imponendo un modo di operare che finisce per incasellare il percorso di uscita dalla violenza delle donne, tanto è vero che abbiamo anche denunciato questo modo di intervenire come una violenza istituzionale".