"Cerchi anti violenza", a Lodi la tappa 2026 del progetto a favore delle donne

Lunedì 9 marzo 2026, invece, si terrà il workshop Violenza di genere: competenze specifiche e integrazione multiprofessionale, pensato come un momento di confronto tra le varie professionalità che si impegnano, tutti i giorni, contro la violenza, perché si possano trovare punti di contatto virtuosi, interazione interdisciplinari e per costruire buone prassi di lavoro comune, abbattere pregiudizi e migliorare attenzioni e competenze. L’incontro verrà condotto da Renata Duretti, socia di The Circle, Business Coach e Hr consultant, con la partecipazione delle forze dell’ordine, operatori di Centri Antiviolenza, avvocati, professionisti e rappresentanti di diverse 9999999999associazioni. Inoltre, sempre nella giornata di martedì 10 marzo, tutta la cittadinanza verrà coinvolta grazie alla presenza di un punto informativo allestito dalle 9.00 alle 13.00 in un luogo centrale della città – in Piazza della Vittoria – Largo del Broletto - dal quale, grazie alla presenza di Polizia di Stato e delle volontarie di The Circle, verrà presen999tato e diffuso materiale informativo dedicato alla prevenzione, insieme alla campagna di sensibilizzazione realizzata, per la Onlus, dal fotografo e regista Leandro Emede. campagna di sensibilizzazione Realizzato da Leandro Emede, fotografo e regista, il progetto si rivolge a tutti, dai ragazzi agli adulti, dalle donne agli uomini per diffondere e rappresentare quanto più possibile il messaggio principale: la violenza contro le donne è un problema di tutti e vuole parlare di tre tipi di violenza: fisica, psicologica ed economica. L’ispirazione di Emede arriva dalla cronaca: molto spesso il giorno dopo un femminicidio, i media propongono immagini felici delle vittime - tratte dai social network - ed è chiaro, leggendo della tragedia, che quelle fotografie nascondono storie di violenza. Le tre protagoniste della campagna (donne scelte tra persone comuni) sono sorridenti così che sia ancora più forte il contrasto del racconto creato attraverso un ossimoro, un cortocircuito tra immagini e parole. Oltre alle immagini e ai testi la campagna riporta il numero unico europeo 112, app YouPol e il numero pubblica utilità 1522.