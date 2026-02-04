Orfani di femminicidio, a Milano una realtà che li supporta: "Li abbiamo lasciati troppo soli"

Barbieri: Innanzitutto, il progetto ha avviato un approccio sistematico alla problematica individuando gli orfani e le orfane di femminicidio visto che non c'è un database fatto in maniera idonea per poter poi fare degli interventi. Un passo iniziale di difficile realizzazione. Ci sono stati forniti dei dati Eures e, in base a questi, abbiamo realizzato una mappatura per poter in qualche modo entrare in contatto sia con le famiglie affidatarie sia con gli orfani e le orfane di femminicidio. È stato un percorso utile anche per capire le necessità di queste persone e delle famiglie. Abbiamo trovato le situazioni più disparate: orfani e orfane e famiglie affidatarie che erano stati seguiti in maniera adeguata (i dati che ci erano stati forniti erano inerenti agli anni precedenti al 2022), altri che invece non avevano usufruito delle tutele esistenti, come appunto quelle previste dalla Legge 4 del 2018. Ci sono stati orfani e orfane che non hanno avuto un percorso di psicoterapia di sostegno adeguato, ad esempio. Noi non ci mettiamo in contatto direttamente con gli orfani e le orfane, ma tramite quelle figure che da un punto di vista istituzionale sono già intervenute nel momento in cui è accaduto il fatto, come sindaci, assessori, assistenti sociali, tutele minori. Una volta che abbiamo ottenuto che qualcuno possa passare il nostro contatto, allora si sente generalmente la famiglia affidataria per capire se ci sono necessità e in che modo possiamo essere utili.