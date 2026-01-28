Anguillara, il figlio di Federica Torzullo affidato a nonni materni e sindaco | Il legale della sorella: "Stefania vuole la verità"

In merito a un'indiscrezione di una lettera scritta da Claudio Carlomagno con destinatario il figlio di 10 anni si è espresso il legale della sorella di Federica Torzullo, Carlo Mastropaolo. "Ne ho sentito parlare, vorrei però una tutela e un filtro da parte del tutore, che oggi è la persona del sindaco del comune di Anguillara e dei servizi sociali prima che il bambino possa avere in mano questa lettera, perché c'è ovviamente apprensione da parte della famiglia in ordine alle esternazioni che possa fare il padre" ha detto l'avvocato Mastropaolo.