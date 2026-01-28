Anguillara, il figlio di Federica Torzullo affidato a nonni materni e sindaco | Il legale della sorella: "Stefania vuole la verità"
La decisione per il destino del figlio di dieci anni della coppia è stata presa dal tribunale per i minorenni di Roma
© Ansa
Il figlio di Federica Torzullo e Carlo Carlomagno verrà affidato ai nonni materni e, in qualità di tutore, al sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo. Lo rende noto La Presse al termine dell'udienza al tribunale per i minorenni di Roma che si è espresso sul destino del figlio di 10 anni della coppia.
Lettera di Carlomagno al figlio, legale sorella Federica: "Serve un filtro"
In merito a un'indiscrezione di una lettera scritta da Claudio Carlomagno con destinatario il figlio di 10 anni si è espresso il legale della sorella di Federica Torzullo, Carlo Mastropaolo. "Ne ho sentito parlare, vorrei però una tutela e un filtro da parte del tutore, che oggi è la persona del sindaco del comune di Anguillara e dei servizi sociali prima che il bambino possa avere in mano questa lettera, perché c'è ovviamente apprensione da parte della famiglia in ordine alle esternazioni che possa fare il padre" ha detto l'avvocato Mastropaolo.
La sorella di Federica vorrebbe incontrare Carlomagno
Stefania Torzullo, sorella della vittima, vorrebbe incontrare Claudio Carlomagno per sapere la verità. Lo ha detto il suo legale, Carlo Mastropaolo. "Stefania vuole la verità, vuole la versione vera che non è quella che ha raccontato - Carlomagno - al procuratore di Civitavecchia" ha dichiarato il legale.