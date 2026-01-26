Federica Torzullo, gli abitanti di Anguillara: "Un dramma, siamo tutti sconvolti"
A "Mattino Cinque" il dolore e lo sconcerto per la comunità: "Un bambino che resta da solo e la conseguenza dei nonni di un gesto estremo"
Gli abitanti di Anguillara Sabazia, piccolo comune di Roma che affaccia sul lago di Bracciano, si dicono sconvolti per l'omicidio di Federica Torzullo, uccisa dal marito con 23 coltellate, e dall'uccisione dei genitori di Claudio Carlomagno che non avrebbero retto le pressioni e l'odio social dopo il brutale gesto del figlio nei confronti della moglie.
"Un dramma, si sperava fino a che non venisse fuori la notizia del ritrovamento di Federica. Pensavamo si potesse ritrovare viva e invece poi questa notizia davvero allucinante, ha sconvolto tutti" ha detto un uomo. "Siamo stati colti così di sorpresa, anche per quest'ultimo avvenimento. Notizia tragica e inaspettata" ha aggiunto una donna riferendosi ai genitori di Claudio Carlomagno ritrovati impiccati nel giardino della loro casa.
"È dolore e basta, sconcerto. Non c'è altro da dire difronte a queste tragedie. Si sente dappertutto quest'aria triste. Un bambino che rimane solo e la conseguenza di nonni che decidono di fare un gesto molto estremo" hanno detto in conclusione alcune donne.