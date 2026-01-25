in carcere a civitavecchia

Anguillara, Claudio Carlomagno ha saputo della morte dei genitori: ora è sorvegliato a vista

La nota del legale dell'uomo reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo

12.00 DELITTO FEDERICA SRV © Da video

Claudio Carlomagno "è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista" in carcere. A dirlo l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, in merito alla morte dei genitori dell'uomo, trovati ieri impiccati nella loro villetta ad Anguillara. 

"Il mio pensiero adesso va non solo al mio assistito (che ne è venuto a conoscenza ed è sorvegliato a vista) e a come affronterà questa terribile notizia, ma anche a suo figlio che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e per molto tempo il padre", questo il testo integrale della nota diffusa dal legale.

