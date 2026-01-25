A un certo punto Maria Messenio e Pasquale Carlomagno hanno deciso che non sarebbero riusciti ad andare oltre. Si sono tolti la vita insieme nella loro abitazione, lasciando una lettera per l'altro figlio. Un gesto maturato nel chiuso di una casa diventata rifugio e prigione, tra autodifesa e disperazione. "Scusateci per quello che ha fatto nostro figlio" erano riusciti a dire il giorno dell'arresto. Poi era calato il silenzio, si erano barricati in casa, lontano dagli sguardi e dai giudizi della gente, fino al tragico ritrovamento dei due corpi.