Federica Torzullo, la madre: "Mio genero era molto preoccupato per la separazione e l'avevo tranquillizzato"

I genitori di Federica Torzullo sono stati sentiti, nuovamente, nella caserma dei carabinieri della compagnia di Bracciano nell'ambito dell'indagine sulla morte della donna per il quale è accusato il marito, Claudio Carlomagno, reo confesso. "Non posso credere che l'abbia uccisa", ha ripetuto la mamma di Torzullo, Roberta Virgulti, a carabinieri e pm, come riporta Il Messaggero. La donna ha anche raccontato che, il pomeriggio dell'8 gennaio, ha rassicurato il genero. "Claudio era molto preoccupato per la separazione e l'ho tranquillizzato: 'Non cambierà nulla, non ti lasceremo solo'", ha aggiunto Virgulti.