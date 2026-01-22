Federica Torzullo, l'avvocato del marito dopo la confessione: "Delitto con dolo d'impeto, si sta svegliando da un incubo"
A "Mattino Cinque" le parole del legale: "Non si rende conto di aver distrutto tre famiglie"
© Da video
Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio della moglie Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Dopo la confessione avvenuta davanti al giudice in cui ha ammesso "di aver ucciso per non perdere l'affidamento del figlio", il gip ha convalidato il fermo dell'uomo, che secondo l'autopsia avrebbe massacrato la moglie con 23 coltellate e le avrebbe amputato alcune parti del corpo.
"Delitto con dolo d'impeto che si è verificato nella mattina di venerdì 9 gennaio" ha dichiarato il legale dell'uomo Andrea Miroli dopo la confessione. "Il litigio è nato per il discorso del figlio, la separazione tardava a essere introdotta e il fatto che potesse essere formalizzata solo da Federica con il rischio che il bambino fosse a lei assegnato in via esclusiva, ha fatto insorgere al signor Carlomagno quello che ha commesso" ha proseguito l'avvocato.
"Si sta svegliando da un incubo in cui sicuramente si è trovato senza rendersi conto di aver distrutto tre famiglie. Il bambino per lui era tutta la sua vita, il solo pensiero che gli potesse essere tolto ha scagionato in lui quello che è accaduto" ha concluso il legale Andrea Miroli.