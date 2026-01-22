Federica Torzullo, l'avvocato del marito dopo la confessione: "Delitto con dolo d'impeto, si sta svegliando da un incubo"

"Delitto con dolo d'impeto che si è verificato nella mattina di venerdì 9 gennaio" ha dichiarato il legale dell'uomo Andrea Miroli dopo la confessione. "Il litigio è nato per il discorso del figlio, la separazione tardava a essere introdotta e il fatto che potesse essere formalizzata solo da Federica con il rischio che il bambino fosse a lei assegnato in via esclusiva, ha fatto insorgere al signor Carlomagno quello che ha commesso" ha proseguito l'avvocato.