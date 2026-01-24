nella loro abitazione

Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno

I corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione, sul posto i carabinieri

24 Gen 2026 - 19:58
12.00 DELITTO FEDERICA SRV © Da video

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione in via Tevere, alla periferia della cittadina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 

Pochi giorni fa la madre dell'uomo, Maria Messenio, 65 anni ed ex agente di polizia, si era dimessa dal ruolo di assessora alla sicurezza del comune di Anguillara Sabazia.
 

