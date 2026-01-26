Anguillara, la gogna social e il biglietto dei genitori del killer

L'odio dopo il femminicidio di Federica Torzullo è arrivato da ogni direzione, nonostante il loro nome non fosse finito sul registro degli indagati. Ma per qualcuno erano colpevoli. E da lì era iniziata la gogna social per il solo fatto di essere i genitori del killer. La madre di Carlomagno era stata in polizia, poi era diventata assessore alla sicurezza, salvo poi dimettersi quando è stato trovato il corpo di Federica. Il padre Pasquale era titolare di una ditta di scavo tra le più attive nella provincia. Dopo i fatti di cui tutta Italia ha parlato i due si erano trasferiti nella casa del figlio minore a Roma pur di non rimanere in quel paese di ventimila abitanti in cui erano conosciuti da tutti. La madre per uscire di casa indossava una parrucca. I due, prima tornare ad Anguillara e di farla finita, hanno lasciato una lettera a casa dell'altro figlio in cui esprimevano il dolore e vergogna.