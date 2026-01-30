Femminicidio di Anguillara, domande e risposte sul futuro del figlio
Dove si trova adesso il bimbo? Claudio Carlomagno può continuare a mantenere la potestà genitoriale?
© Ansa
Dopo l'omicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno, il figlio minorenne è stato affidato ai nonni materni e al sindaco. Ma cosa prevede la legge in Italia?
Chi decide la sospensione o la revoca?
La decide il Tribunale per i minorenni, valutando l’interesse del minore.
A chi viene affidato il minore in casi come quello di Anguillara?
Di norma a parenti idonei, spesso della famiglia della vittima, con il supporto dei servizi sociali.
In attesa della decisione, cosa aveva fatto il Tribunale per i minori?
Aveva nominato un curatore speciale, che segue il bambino dal punto di vista legale da quando la donna risultava soltanto scomparsa e il padre era indagato. Oltre ad affidare il bimbo alle cure dei nonni materni, il Tribunale ha poi nominato il sindaco di Anguillara come tutore.
Dove si trovava il bambino prima dell'affidamento ai nonni?
Il figlio della coppia, di circa 10 anni, era stato dato in cura ai nonni materni dopo il fermo del padre. I nonni paterni sono stati trovati morti nella loro abitazione ad Anguillara Sabazia, in quello che gli investigatori valutano come un probabile suicidio legato allo shock per quanto accaduto nella famiglia.
Claudio Carlomagno poteva continuare a mantenere la potestà genitoriale del figlio di 10 anni?
No, non automaticamente. In caso di femminicidio, la responsabilità genitoriale può essere sospesa o revocata dal giudice, anche prima della condanna definitiva.
Essere indagato bastava a Carlomagno per perdere la potestà?
Sì, se la condotta è ritenuta gravemente pregiudizievole. L’uccisione dell’altro genitore rientra tra i casi più gravi previsti dalla legge.
Il padre detenuto può decidere qualcosa per il figlio?
No. Non può scegliere scuola, cure mediche, residenza né prendere decisioni educative o legali.
Claudio Carlomagno può vedere o sentire il figlio?
Solo se e quando il tribunale lo autorizza. In molti casi i contatti vengono esclusi o rigidamente limitati per tutelare il minore.
Serve una sentenza definitiva per togliere la potestà?
No. La sospensione può essere immediata. La condanna definitiva rende la perdita stabile.