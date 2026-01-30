In attesa della decisione, cosa aveva fatto il Tribunale per i minori?

Aveva nominato un curatore speciale, che segue il bambino dal punto di vista legale da quando la donna risultava soltanto scomparsa e il padre era indagato. Oltre ad affidare il bimbo alle cure dei nonni materni, il Tribunale ha poi nominato il sindaco di Anguillara come tutore.



Dove si trovava il bambino prima dell'affidamento ai nonni?

Il figlio della coppia, di circa 10 anni, era stato dato in cura ai nonni materni dopo il fermo del padre. I nonni paterni sono stati trovati morti nella loro abitazione ad Anguillara Sabazia, in quello che gli investigatori valutano come un probabile suicidio legato allo shock per quanto accaduto nella famiglia.