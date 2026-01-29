Federica Torzullo, il figlio quando ha scoperto la verità: "Ma se papà va in prigione io posso vederlo?"

La sorella di Federica Torzullo, Stefania, ha raccontato il momento in cui ha detto al nipote quanto successo alla mamma. "Gli ho detto che non c'era più, che l'avevano trovata sottoterra dove lavora il papà (Claudio Carlomagno, ndr) e che stavano indagando sul padre perché è l'ultimo che l'ha vista. Non ci ha creduto, ha detto che non può essere stato il papà". Poi il piccolo avrebbe detto alla zia, come riporta una trasmissione tv: "Ma se va in prigione io posso vederlo?".