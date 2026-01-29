Federica Torzullo, il figlio quando ha scoperto la verità: "Ma se papà va in prigione io posso vederlo?"
Il piccolo ha chiesto di poter riavere i suoi giochi
© Da video
La sorella di Federica Torzullo, Stefania, ha raccontato il momento in cui ha detto al nipote quanto successo alla mamma. "Gli ho detto che non c'era più, che l'avevano trovata sottoterra dove lavora il papà (Claudio Carlomagno, ndr) e che stavano indagando sul padre perché è l'ultimo che l'ha vista. Non ci ha creduto, ha detto che non può essere stato il papà". Poi il piccolo avrebbe detto alla zia, come riporta una trasmissione tv: "Ma se va in prigione io posso vederlo?".
"Il padre gli ha tolto tutto: mamma, papà, la sua casa, i suoi giocattoli. Gli ha tolto la sua vita di bambino", ha aggiunto Stefania Torzullo. E, a proposito di giocattoli, come riporta Il Messaggero, il bambino ha chiesto di poterli riavere. Ha fatto una lista con ciò che avrebbe voluto prelevare da casa sua: PlayStation, monopattino, canne da pesca, libri, vestiti e scarpe.
Tramite i loro legali, i nonni materni hanno mandato l'elenco al procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori. Su ordine della procura, i carabinieri sono così entrati nella villetta di via Costantino 9, ad Anguillara Sabazia (Roma), e hanno prelevato quanto richiesto.