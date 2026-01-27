Federica Torzullo, Carlomagno scrive una lettera al figlio | Ipotesi affidamento alla zia

Claudio Carlomagno, l'uomo che ha confessato l'omicidio della moglie Federica Torzullo, ha scritto una lettera al figlio di dieci anni in cui tenterebbe di spiegargli cosa è successo. Lo riporta il Corriere della Sera, il quale aggiunge che le parole di Carlomagno rispecchierebbero "un padre in cerca di perdono e in vena di abbracci". Ora, "un incontro con il bimbo dentro il carcere sarebbe impensabile, ben al di là di ogni aspettativa. E dunque ho fatto capire al mio assistito che deve escluderlo momentaneamente", ha tuttavia sottolineato il difensore dell'uomo, Andrea Miroli, che lo ha visto nel carcere di Civitavecchia.