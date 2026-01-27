Federica Torzullo, Carlomagno scrive una lettera al figlio | Ipotesi affidamento alla zia
Attualmente, il tutore del bambino è il sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo
© Da video
Claudio Carlomagno, l'uomo che ha confessato l'omicidio della moglie Federica Torzullo, ha scritto una lettera al figlio di dieci anni in cui tenterebbe di spiegargli cosa è successo. Lo riporta il Corriere della Sera, il quale aggiunge che le parole di Carlomagno rispecchierebbero "un padre in cerca di perdono e in vena di abbracci". Ora, "un incontro con il bimbo dentro il carcere sarebbe impensabile, ben al di là di ogni aspettativa. E dunque ho fatto capire al mio assistito che deve escluderlo momentaneamente", ha tuttavia sottolineato il difensore dell'uomo, Andrea Miroli, che lo ha visto nel carcere di Civitavecchia.
Il bambino ha saputo cos'è successo
Intanto, riporta Il Messaggero, il bambino ha saputo cosa è successo alla madre, al padre e ai nonni paterni. Una verità filtrata "con delicatezza", sottolinea il quotidiano, ma comunque la verità. A proteggerlo c'è una rete salda. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto la collocazione temporanea del bimbo a casa dei nonni materni, mentre il sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo è il tutore del minore, "come previsto nei casi di particolare complessità", spiega sempre Il Messaggero. Il quotidiano romano riporta anche che venerdì scorso si è tenuto un incontro tra nonni materni, il sindaco, i responsabili dei servizi sociali e la zia Stefania per stabilire come garantire stabilità e continuità al bambino.
Ipotesi affidamento alla zia
Per il futuro, si fa largo l'ipotesi di un possibile affidamento alla zia. "In questa fase tutti siamo concentrati su un solo punto: il reinserimento del bambino in una quotidianità normale e i nonni materni insieme alla zia sono molto uniti nel garantire serenità al piccolo", afferma Carlo Mastropaolo, legale della sorella della vittima, Stefania.