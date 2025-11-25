Controllo, silenzio, dipendenza: la violenza invisbile

La violenza sulle donne non è solo quella che lascia lividi. Anzi. E' anche quella che non lascia lividi, non si racconta facilmente, non si riconosce subito. Eppure è la forma più diffusa e più sottovalutata di abuso contro le donne: è la violenza invisibile. È fatta di parole, di silenzi, di controlli, di limitazioni economiche o psicologiche che scavano nell’identità, fino a far sparire la fiducia e l’autonomia personale. Una violenza che non esplode in un gesto eclatante, ma logora lentamente, giorno dopo giorno.