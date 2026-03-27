Centro Antiviolenza del Policlinico Gemelli, in tre anni aiutate più di 200 donne

S.O.S. LEI è situato all’interno del Percorso Donna del Pronto Soccorso Gemelli e accoglie tutte le donne che subiscono violenze e maltrattamenti. L’accesso è consentito grazie a un ingresso riservato all’esterno del Pronto Soccorso. Il Centro Antiviolenza rappresenta un modello innovativo di responsabilità sociale d’impresa applicata alla tutela delle donne, perché unisce partner sanitari, terzo settore e azienda all’interno di un presidio ospedaliero ad alto impatto. La raccolta fondi interna delle persone di Wind Tre ha permesso dal 2025 di aprire un giorno in più a settimana, e per il 2026 l’azienda ha confermato l’apertura su tre giorni. “Il contrasto alla violenza è un impegno che in Wind Tre portiamo avanti da anni, perché il cambiamento culturale richiede continuità, consapevolezza e alleanze solide”, ha detto Cristina Tedeschi, Culture, People Inclusion & Communication Director di Wind Tre.