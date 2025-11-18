"Tu in questi giorni sei diventata un simbolo pubblico", è l'esordio della lunga lettera a Giulia firmata da Gino Cecchettin, che, dal giorno dei funerali della figlia, ha scelto di condividere il proprio dolore, cercando di affrontarlo e renderlo costruttivo, perché possa essere di aiuto ai giovani. Il padre di Giulia ha spiegato così come sono nate queste pagine: "Provo ad analizzare dove abbiamo sbagliato, soprattutto noi genitori, padri e madri, dove siamo stati poco presenti e non siamo riusciti a educare i figli all'amore, al rispetto, alla comprensione, ma li abbiamo forse educati a una modalità di vita incentrata sul possesso. (...) Questo sto cercando di fare con tutte le mie forze e questo credo sia il modo migliore per reagire a quanto è successo, facendo più rumore possibile, per parlare agli altri genitori e alla generazione dei figli". In memoria di Giulia la famiglia Cecchettin ha creato anche una fondazione benefica a suo nome con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani e la società sul femminicidio e sostenere manifestazioni e iniziative per ricordare l'importanza dell'educazione familiare e affettiva.