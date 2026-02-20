"Progetto Ruth" percorsi di emancipazione e autonomia per donne vittime di violenza

Sono ormai undici anni che la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Mediafriends, l’Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa presieduto da Pier Silvio Berlusconi, collaborano nel segno dell’arte e della solidarietà, promuovendo iniziative a favore delle persone più fragili sul territorio nazionale, nella provincia di Forlì e in contesti complessi del mondo.