"Progetto Ruth" percorsi di emancipazione e autonomia per donne vittime di violenza
La nuova iniziativa sostenuta da Mediafriends e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì a favore di Caritas Italia
Sono ormai undici anni che la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Mediafriends, l’Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa presieduto da Pier Silvio Berlusconi, collaborano nel segno dell’arte e della solidarietà, promuovendo iniziative a favore delle persone più fragili sul territorio nazionale, nella provincia di Forlì e in contesti complessi del mondo.
Quest’anno il Museo Civico San Domenico di Forlì ospiterà la mostra “Barocco. Il Gran Teatro delle Idee”, in programma dal 21 febbraio al 28 giugno 2026. Promosso da Mediafriends, l’evento sosterrà il Progetto Ruth di Caritas Italiana, un programma dedicato a donne vittime di violenza, che offre percorsi concreti di emancipazione, autonomia e rinascita.
Il Progetto Ruth nasce dall’esperienza quotidiana di Caritas nell’accompagnare donne che vivono situazioni di violenza e fragilità. La violenza economica, spesso invisibile, si manifesta nel controllo del denaro, nella limitazione dell’accesso al lavoro e nella dipendenza finanziaria, rendendo difficile uscire da relazioni violente. Per questo Caritas ha creato un fondo dedicato che permette alle donne di affrontare spese fondamentali per ricostruire la propria vita: una casa sicura, un percorso di lavoro, un sostegno psicologico.
Attraverso una rete di oltre 100 Caritas diocesane, in collaborazione con enti locali e Centri Antiviolenza, il progetto accompagna ogni donna con un percorso personalizzato, che unisce aiuto economico e supporto umano. L’obiettivo è semplice: aiutare le donne a ritrovare una stabilità abitativa, un’autonomia lavorativa ed un equilibrio psicologico, per evitare il rischio di nuove dipendenze o situazioni di violenza.
Lo spot dedicato all’iniziativa sarà trasmesso sulle Reti Mediaset negli spazi di Comunicazione Sociale Mediafriends fino al 27 giugno 2026.