La direttrice generale dell'ospedale Monaldi: "Domenico? Non mi dimetto, tradita dal primario Oppido"

"Dimettermi? Non credo di doverlo fare. Sarebbe un atto inutile e deresponsabilizzante. Le eventuali responsabilità, penali e civili, sono personali e spetta alla magistratura individuarle sul piano giuridico. Sul piano gestionale e organizzativo, ho sempre ponderato le decisioni più opportune, cercando di bilanciare ogni atto tra la salvaguardia dei pazienti e l'interesse collettivo". Sono le parole di Anna Iervolino, direttrice generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli che comprende gli ospedali Monaldi, Cto e Cotugno di Napoli, intervistata da Mattino, Repubblica e Corriere del Mezzogiorno. "Non ho la presunzione - aggiunge - di conoscere il dolore che prova una madre in momenti come questo. Posso solo immaginarlo e lo faccio ogni giorno. Ma resto qui. Sento il dovere di trovare le soluzioni affinché quello che è capitato a Domenico non si ripeta più".