Morte Domenico, la Campania ordina ispezione dell'azienda ospedaliera | Chiuso il programma trapianti cardiaco pediatrico del Monaldi

Per permettere ciò Fico ha predisposto la chiusura temporanea del programma di trapianto cardiaco pediatrico presso il Monaldi, almeno fin quando "non saranno integralmente ricostituite le condizioni di sicurezza necessarie". E tra le condizioni è prevista, esplicitamente, anche la realizzazione di una serie di interventi strutturali. Tra questi sono presenti anche il reclutamento di cardiochirurghi con documentata esperienza pediatrica, l'adozione e la formalizzazione di protocolli aggiornati per il trasporto e la conservazione degli organi conformi alle più recenti evidenze scientifiche e l'adeguamento dello svolgimento dei programmi formativi del personale. Prima della ripresa delle operazioni, l'effettiva realizzazione di questi interventi dovrà essere verificata. Tutti i bimbi che sono in lista d'attesa presto la struttura napoletana saranno presi in cura dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.