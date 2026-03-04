Morte Domenico, la madre: "Porterò avanti il suo nome, in un modo o nell'altro"
A "È Sempre Cartabianca" Patrizia Mercolino: "Mai incontrato il cardiochirurgo che ha operato mio figlio, neanche il giorno della sua morte"
Ospite a "È Sempre Cartabianca" Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico morto per un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli, alla vigilia dei funerali rompe il silenzio e affida alle sue parole il ricordo del figlio e la richiesta di verità e rispetto: "Finalmente è arrivato il momento di piangere Domenico, che riposi in pace".
"È il momento della verità, mio figlio merita giustizia, mi fermo il giorno dei funerali ma proseguirò il giorno dopo a tenere alto il suo nome. Mio marito non si è sentito di essere qui stasera e diciamo che neanche per me è facile ma dobbiamo andare avanti - ha proseguito Patrizia Mercolino - Vivere un dolore così importante sotto i riflettori ha fatto sì che molte persone ci esprimessero la loro solidarietà, gente comune ma anche giornalisti. Non mi hanno fatto sentire sola fino a ora. Spero che questa solidarietà continui, io porterò avanti il suo nome, in un modo o nell'altro".
E conclude: "Mai incontrato il cardiochirurgo che ha operato mio figlio, neanche il giorno della sua morte. L'unica volta che si è degnato di farsi vedere è stato il giorno in cui il team di medici esperti si è riunito per capire se Domenico fosse o meno trapiantatile per una seconda volta".