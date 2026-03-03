Morte Domenico, il primario indagato: "La vittima sono io, buttati 11 anni di vita "

"Sono io la vittima. Non merito di essere trattato così". È con queste parole che Guido Oppido, primario di cardiochirurgia al Monaldi di Napoli, ha difeso il suo operato, finito sotto la lente degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico. "Io so solamente che le cose le ho fatte bene", ha detto Oppido, tra gli indagati - a titolo colposo - per la morte del bimbo di 2 anni e 3 mesi, deceduto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito e due mesi di coma.