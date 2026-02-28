Morte di Domenico, le infermiere durante l'operazione: "Miracolo se il cuore riparte, è un casino che si portano sulla coscienza"

Proprio sul dottor Oppido, e sul suo carattere particolarmente difficile, si è concentrata la deposizione resa davanti ai pm da una tecnica perfusionista del Monaldi, che il 23 dicembre era presente nella sala oratoria. "Il clima nel nostro reparto non era dei migliori. Negli ultimi anni sono andati via circa una cinquantina di persone a causa del clima di conflittualità ingenerato dal carattere del dottor Oppido". La professionista ha raccontato di essere stata convocata dal primario nel suo studio lo scorso 10 febbraio: "Mi disse in tono minaccioso e con la cartella clinica davanti: "Come è possibile che io ho clampato (chiudere un tubicino con una pinza, ndr) alle 14.18 quando il cuore era fuori dall'ospedale?". Poi, guardando la sua equipe, diede un calcio al termosifone esclamando: "Hai visto con che gente di m... ho a che fare?". Andai via molto amareggiata". Anche una collega sarebbe stata accusata dallo stesso Oppido "di non aver compreso quale vaso era stato clampato". Qualche giorno dopo, il 16 febbraio, Oppido avrebbe convocato tutta l'equipe chirurgica nella sua stanza: "Ci disse che quello che era successo non era colpa nostra e dovevamo stare tranquilli in vista dell'interrogatorio della magistratura".