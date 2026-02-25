Morte Domenico, "il cuore trasportato in un comune box frigo" | "Ghiaccio secco fornito da due infermiere"

Come scrive Il Mattino, stando a quanto emerso dalle indagini l'équipe dell'ospedale Monaldi di Napoli si sarebbe recata a Bolzano con un box, appunto, "simile a quello da campeggio" e "non con un contenitore hi-tech" che sarebbe stato "inutilmente acquistato" dal nosocomio per un valore di 7mila euro. Poi, alcuni sanitari dell'ospedale San Maurizio di Bolzano avrebbero "fornito ghiaccio secco". Nello specifico, secondo gli inquirenti, la decisione sarebbe stata presa da due infermiere, quando all'équipe napoletana "cominciava ad assottigliarsi la fornitura refrigerante per affrontare il viaggio di ritorno" all'ospedale Monaldi. Entrambe sono finite nel mirino della Procura, che ha peraltro conferito l'incarico a un perito per copiare i contenuti dei cellulari dei sette medici indagati: il focus è sulle comunicazioni via chat effettaute nei giorni del trapianto.