Morte Domenico, l'ospedale Monaldi di Napoli sotto assedio: pioggia di insulti e disdette

Visto il clima di tensione e sfiducia le sette psicologhe in forza al Monaldi stanno facendo il giro dei reparti dove il rapporto di fiducia medio-paziente è fondamentale. Le psicologhe stanno operando nei reparti di oncologia, neonatologia, pneumologia, cardiochirurgia e trapianti al fine di fronteggiare la situazione. "Dopo la morte di Domenico il carico emotivo del personale è tremendo" dice la psicologa della cardiochirurgia e dei trapianti. "Il problema più grande con cui abbiamo a che fare è la paura di perdere il legame di fiducia con i pazienti perché l'ostilità è davvero tangibile. C'è questo rumore di fondo che condiziona tutto e il pregiudizio genera tensione. Così c'è un intenso lavoro di debriefing da fare insieme, di analisi, riflessione, per ridare fiducia e autostima a tanti operatori ormai in pieno burnout che ci chiedono aiuto. C'è un dito enorme puntato contro il Monaldi e diventa difficile lavorare senza fiducia". "Dobbiamo ricordarci chi eravamo, di quello che sapevamo fare e convincenrci che noi siamo ancora bravi, siamo ancora capaci", conclude.