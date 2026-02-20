La famiglia ha chiesto chiarezza sulle responsabilità e sulle condizioni dell'organo trapiantato. Nel frattempo, i medici hanno escluso la possibilità di un secondo trapianto, spiegando che le condizioni del bambino non consentono un nuovo intervento chirurgico così invasivo. Nelle ultime ore la famiglia ha chiesto l'avvio di un percorso finalizzato ad alleviare le sofferenze del piccolo. La decisione arriva dopo giorni di confronto serrato tra sanitari e familiari. Il punto centrale resta il mantenimento dell'Ecmo: il macchinario non verrà disattivato, poiché rappresenta l'unico sostegno vitale immediato. Saranno però sospese le terapie considerate sproporzionate o non più utili, nel rispetto della volontà dei genitori e delle valutazioni cliniche.