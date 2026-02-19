Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salire

Sul fronte delle indagini il punto focale resta il danneggiamento avvenuto durante il trasporto del cuore da Bolzano a Napoli, in particolare chi e perché all'ospedale di Bolzano, dove si era recata l'equipe del Monaldi composta da due medici, ha utilizzato il ghiaccio secco per la copertura completa del contenitore all'interno del quale era stato inserito il cuore appena espiantato. Altro aspetto emerso è il deficit comunicativo che all'ospedale Monaldi ha portato all'espianto del cuore malato del bimbo prima che ci si rendesse conto che l'organo appena giunto dal Bolzano era ormai inutilizzabile. L'organo è stato comunque impiantato ma non è ripartito, portando così alla scelta inevitabile di attaccarlo all'Ecmo, macchinario salvavita che supporta l'attività cardiaca e respiratoria.