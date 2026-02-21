Napoli, è morto il bambino trapiantato

La vicenda - Il 23 dicembre, era stato impiantato a Domenico un cuore danneggiato dal contatto col ghiaccio secco, utilizzato per il suo trasporto - da Bolzano - al posto del ghiaccio normale. Dopo giorni di attesa e di speranza per la possibilità di un secondo trapianto, un team di superesperti ha ritenuto che non ci sarebbero state le condizioni per operare nuovamente. L'organo è andato a un suo coetaneo, a Bergamo, che si trovava immediatamente dopo Domenico nella lista nazionale d'urgenza. I sanitari, d'intesa con la famiglia del piccolo, avevano stabilito che non ci sarebbe stato un inutile accanimento terapeutico, ma solo la somministrazione di cure palliative. Il piccolo paziente non era stato separato dall'Ecmo, il macchinario per la respirazione e la circolazione extracorporea che lo aveva tenuto in vita dopo il fallito trapianto, ma il cui impiego così lungo gli aveva gravemente danneggiato gli organi interni. Questa mattina il triste epilogo.



Al momento, sono state aperte due inchieste: una dalla Procura di Napoli e una di natura interna amministrativa, disposta dalla stessa azienda ospedaliera napoletana. Al momento sono sei le persone che sono state indagate dai pm napoletani che vogliono verificare - passo dopo passo - tutta la filiera seguita per accertare se ci siano stati degli errori. Non si esclude uno sviluppo ulteriore dell'inchiesta.