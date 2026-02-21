Napoli, è morto il bambino trapiantato
La famiglia annuncia una fondazione contro le truffe sui trapianti
È morto il piccolo Domenico, il bambino di appena due anni a cui era stato impiantato un cuore bruciato. Le sue condizioni erano peggiorate nelle scorse ore e all'alba all'ospedale Monaldi era arrivato anche il cardinale, don Mimmo Battaglia, che gli ha somministrato l'estrema unzione e ha pregato vicino ai genitori. Il decesso è avvenuto alle 9:20 di sabato.
La famiglia annuncia una fondazione anti-truffe - Lunedì inizieranno i lavori per l'apertura di una fondazione che stia vicina ai bambini in attesa di un trapianto, voluta dalla famiglia, per evitare le truffe. Non mancano già, sul web, richieste di denaro e raccolte fondi per il piccolo Domenico, tutte false. "Ci sono tanti truffatori in azione, per piacere non fate bonifici che non siano sulla nostra fondazione ufficiale. È pericoloso", spiega l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Il legale racconta di aver già ricevuto tantissime mail da tutta Italia nella quale diverse persone si offrono di dare un aiuto economico alla ma Patrizia Mercolino ha deciso di investire queste donazioni per la fondazione.
La reazione della madre - Ho deciso di creare una fondazione intitolata a mio figlio Domenico Caliendo" racconta la madre ai giornalisti, "per non dimenticarlo ma anche con lo scopo di aiutare i bambini che hanno bisogno di un trapianto di cuore".
La nota dell'ospedale - "Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore".
La vicenda - Il 23 dicembre, era stato impiantato a Domenico un cuore danneggiato dal contatto col ghiaccio secco, utilizzato per il suo trasporto - da Bolzano - al posto del ghiaccio normale. Dopo giorni di attesa e di speranza per la possibilità di un secondo trapianto, un team di superesperti ha ritenuto che non ci sarebbero state le condizioni per operare nuovamente. L'organo è andato a un suo coetaneo, a Bergamo, che si trovava immediatamente dopo Domenico nella lista nazionale d'urgenza. I sanitari, d'intesa con la famiglia del piccolo, avevano stabilito che non ci sarebbe stato un inutile accanimento terapeutico, ma solo la somministrazione di cure palliative. Il piccolo paziente non era stato separato dall'Ecmo, il macchinario per la respirazione e la circolazione extracorporea che lo aveva tenuto in vita dopo il fallito trapianto, ma il cui impiego così lungo gli aveva gravemente danneggiato gli organi interni. Questa mattina il triste epilogo.
Al momento, sono state aperte due inchieste: una dalla Procura di Napoli e una di natura interna amministrativa, disposta dalla stessa azienda ospedaliera napoletana. Al momento sono sei le persone che sono state indagate dai pm napoletani che vogliono verificare - passo dopo passo - tutta la filiera seguita per accertare se ci siano stati degli errori. Non si esclude uno sviluppo ulteriore dell'inchiesta.