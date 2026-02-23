Morte Domenico, mamma Patrizia: "Grazie all'Italia, è diventato il figlio di tutti"

Dopo la scomparsa del figlio, morto dopo un trapianto di cuore non riuscito, mamma Patrizia ha intenzione di onorare il ricordo del figlio intitolandogli una fondazione. La donna ha messo in guardia gli italiani dall'effettuare donazioni di denaro a coloro che utilizzano la storia di quanto accaduto a suo figlio per mettere in atto delle truffe. "La fondazione è importante per mantenere viva la memoria di Domenico, per aiutare tutte quelle persone che sono state vittime di malasanità. E poi vorrei ricordare anche tutto questo sciacallaggio che c'è stato, stanno usando il nome di mio figlio per soldi, cosa che io non accetto. Io non ho mai avuto un euro, mai voluto un ero da nessuno", ha detto la donna ai microfoni della trasmissione Ore 14, in onda su Rai 2.