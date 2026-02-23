Morte Domenico, mamma Patrizia: "Grazie all'Italia, è diventato il figlio di tutti"
La mamma del piccolo ha intenzione di dare vita a un'associazione in memoria del figlio che possa aiutare tutte le vittime della malasanità
La mamma del piccolo Domenico, Patrizia Mercolino, con suo figlio © Facebook
A due giorni dalla morte del figlio Domenico, Patrizia Mercolino ringrazia il Paese per la vicinanza dimostrata al suo piccolo, a lei e alla sua famiglia intera. "Ho visto il tappeto di pupazzi fuori al Monaldi, bellissimo. Ne approfitto anche per ringraziare tutta l'Italia, per tutto il calore che stanno dimostrando a mio figlio. Veramente ringrazio tutti con tutto il cuore, Domenico è diventato il figlio di tutti. Ho percepito questo abbraccio immenso dal primo momento, ma adesso ancora di più", ha detto la donna che ha colto l'occasione per ringraziare anche il lavoro svolto dai giornalisti: "Ringrazio anche voi giornalisti, perché senza di voi non sarebbe arrivato fino a qua tutto questo".
La fondazione in memoria del piccolo
Dopo la scomparsa del figlio, morto dopo un trapianto di cuore non riuscito, mamma Patrizia ha intenzione di onorare il ricordo del figlio intitolandogli una fondazione. La donna ha messo in guardia gli italiani dall'effettuare donazioni di denaro a coloro che utilizzano la storia di quanto accaduto a suo figlio per mettere in atto delle truffe. "La fondazione è importante per mantenere viva la memoria di Domenico, per aiutare tutte quelle persone che sono state vittime di malasanità. E poi vorrei ricordare anche tutto questo sciacallaggio che c'è stato, stanno usando il nome di mio figlio per soldi, cosa che io non accetto. Io non ho mai avuto un euro, mai voluto un ero da nessuno", ha detto la donna ai microfoni della trasmissione Ore 14, in onda su Rai 2.
Il buco di 45 giorni e la richiesta di verità
"Ho saputo dai giornali che l'intervento non era andato come doveva, dopo un mese e mezzo. Mi avevano detto solo che il cuore non era partito e che ne dovevamo aspettare un altro. È arrivata l'ora della verità. Me lo devono e lo devono a mio figlio. Chiedo solo giustizia" ha aggiunto Patrizia al termine dell'intervista.