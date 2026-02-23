Morte Domenico, l’avvocato Petruzzi: "Nessuno aveva detto alla madre che il cuore era danneggiato"

"Si apprende che quel cuore era inutilizzabile dall'articolo de Il Mattino del 7 febbraio, nessuno aveva detto alla madre che il cuore fosse stato danneggiato ma avevano detto che il cuore non partiva per non si sa quale motivo che loro stavano cercando di capire", con queste parole è intervenuto a "Mattino Cinque" l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito alle complicazioni di un trapianto di cuore.